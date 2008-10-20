Янукович: коли помаранчевий туман пройшов, ми бачимо руїни нашої країни

Голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, який прибув до Одеси для участі в 18-й партконференції, заявив, що «регіонали» зацікавлені в якнайшвидшому проведенні виборів до Верховної Ради України.

«Час створювати коаліцію вже пішов, - натякнув лідер ПР на марність зусиль прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО спільними зусиллями парламентаріїв реформувати Кабінет міністрів для протидії світовій економічній кризі. - Тепер, коли помаранчевий туман пройшов, ми бачимо руїни нашої країни. Чим швидше пройдуть вибори, тим краще».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «треба було створювати коаліцію рік тому, а не зараз. А зараз хай відповідає за те, як вони знищили Україну, і хай відповідають перед населенням».

Як зазначив лідер ПР, щоб підвищити економічний потенціал, Україні необхідно зайнятися сільським господарством і паливною енергетикою. Зважаючи на те, що «зараз у світі продовольча криза, в України є шанс підняти сільське господарство. Крім того, економічний потенціал можна підняти за допомогою паливної енергетики. Тоді в Україні буде все гаразд», - сказав він.

Під час відвідин Одеського національного театру опери і балету В.ЯНУКОВИЧ назвав його будівлю «казковим палацом», зазначивши, що «щасливий, що взяв участь в реконструкції цього театру». І пообіцяв після приходу до влади почати фінансувати театр з державного бюджету.

А під час прогулянки Дерибасівською, де лідер Партії регіонів спілкувався з одеситами, група прихильників «регіоналів» вручила йому символічний «штурвал для управління країною».