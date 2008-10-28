Ірина Хакамада радить українцям економити на гумі й норкових шубах

Не метушитися, у жодному випадку не переводити гроша в готівку і не купувати різну валюту радить українцям Ірина Хакамада.

У програмі "Шустер Live" на телеканалі "Україна" російська гостя сказала:

"Значить, порада: у жодному випадку не метушитися і не сіпатися, тому що у важкій ситуації кожній людині здається, що він зараз врятує свої особисті гроші, понесе їх з банків – і тоді буде все добре. Але якщо це зроблять всі, тоді гроші перетворюються на пилюку. В результаті криза має обвальний характер і жертвами стають у тому числі і ті, які винесли гроші з банків. Тому у жодному разі не намагайтеся переводити гроша в кеш і запихати в скляні банки і під матраци. Друге, дуже важливе: не займатися суєтою покупки різної валюти. Тому що все, що ви сьогодні бачите на екранах телебачення, – ось ці рейтинги національних валют, що скачуть, долари, євро, акції – не має вже ніякого відношення до реальної економіки. Це спекулятивні ігри. Вони під силу тільки великим гравцям. Тому якщо у вас якісь кошти в гривнях, якісь кошти у вас в доларах, якісь в євро – ось і залиште все як є".

Ірина Хакамада пропонує в умовах кризи "пожити економніше": " Аж до того, що, наприклад, якщо у вас є гума зимова на машині. І по теорії, вам можна її поміняти. І ви збиралися її поміняти і витратити на це купу грошей. Але взагалі вона ще може... Вона не лиса... Тобто це не катастрофа для вашого життя. Можна не міняти – от і не міняйте. От ви дружині пообіцяли купити норкову шубу на день народження – ну почекайте..."