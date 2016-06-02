МЗС вимагає від Росії негайно звільнити Сенцова і Кольченка та повернути їх на Батьківщину

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі міністерства.

«Українська сторона вкотре наголошує на незаконності і політичній заангажованості вироку Північно-Кавказького окружного військового суду від 25 серпня 2015 року щодо незаконного позбавлення волі Олега Сенцова та Олександра Кольченка на 20 та 10 років відповідно з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

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Тому розглядаємо таке рішення найвищого судового органу Російської Федерації не лише позбавленням незаконно засуджених українців права на об’єктивний розгляд їхньої справи у суді вищої судової інстанції, але й новим підтвердженням політичного замовлення у цій справі та компрометацією російської судової системи як незалежної гілки влади», - сказано у коментарі.

МЗС вимагає від Росії негайно припинити цинічне порушення прав українців, звільнити їх та повернути на Батьківщину.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов і Кольченко були засуджені Північно-Кавказьким окружним військовим судом РФ до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Їм було пред'явлено звинувачення у нібито підготовці підриву пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії «Єдина Росія» в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину українських політв’язнів, зокрема, Сенцова і Кольченка. Вони вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну.

30 травня суддя військової колегії у кримінальних справах Верховного суду РФ відмовив Сенцову і Кольченку у розгляді касаційної скарги.