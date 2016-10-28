УСПП розробив Антикризову програму для уряду та парламенту

За написання антикризової програми представники ділових кіл взялися після аналізу поточної ситуації в економіці України.

«Показник зростання ВВП України становить менше одного відсотка, натомість державний борг сягає близько 1,7 трлн грн. Маємо безпрецедентне падіння платоспроможності - як громадян, так і бізнесу. Сьогодні ми - одна з найбідніших держав у Європі, люди борються за елементарне виживання. Тому владі і бізнесу необхідно спільно діяти за антикризовою програмою, аби виправити ситуацію", - заявив голова Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

За його словами, країні необхідно терміново відкоригувати економічний курс.

«Це одностайна позиція ділової спільноти. Потрібен більш справедливий перерозподіл доходів між секторами економіки, потрібно забезпечити сталий економічний розвиток. Також слід визначити ефективні інструменти стимулюючої бюджетної та грошово-кредитної політики. Усі ці пропозиції внесені до Антикризової програми, яку УСПП пропонує уряду та парламенту", - заявив Анатолій Кінах.

В Антикризовій програмі враховано позиції Плану модернізації України, розробленого Федерацією роботодавців. Документ передбачає заходи для відновлення довіри до банківської системи, вдосконалення фіскальної системи, напрямки розвитку оборонно-промислового комплексу, стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності, проектів будівництва та енергозбереження у житлово-комунальній сфері. Схвалену членами Антикризової ради громадських організацій програму має затвердити з'їзд Українського союзу промисловців і підприємців, проведення якого заплановане на 10 листопада 2016 року.

Також ухвалене рішення відкрити Офіс представника УСПП у Верховній Раді.

"За слушною пропозицією народних депутатів хочемо підняти комунікації з владою на більш високий рівень. Офіс представника УСПП у парламенті як офіційний майданчик дозволить пожвавити роботу над комплексними законопроектами для розвитку економіки з урахуванням інтересів бізнесу", - зазначив Анатолій Кінах.

Як повідомлялося, Антикризова рада громадських організацій Українського союзу промисловців і підприємців створена на початку 2015 року з ініціативи близько ста об'єднань та асоціацій бізнесу.