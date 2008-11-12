Люди Мороза пікетують Кабмін
09:57, 12 листопада 2008Політика
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В акції бере участь від 2 до 2,5 тис. чоловік
Соціалістична партія України пікетує Кабмін з вимогою підвищення зарплати.
Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками правоохоронних органів в акції бере участь від 2 до 2,5 тис. чоловік.
Учасники пікету тримають прапори СПУ, державний прапор України, а також гасла з вимогами до уряду не приймати бездумних рішень, підвищити заробітну плату, а також убезпечити пасажирів при перевезеннях.
При цьому учасники акції вимагають врятувати Україну від дій уряду, який називають непрофесійним.
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