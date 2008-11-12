Луценко закидав камінням город Ющенка

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО розцінює звільнення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради як “захоплення влади” в парламенті «Нашою Україною», Партією регіонів, Блоком Литвина та КПУ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Ю.ЛУЦЕНКА.

“Під патронатом Президента України в парламенті захопила владу давно ним омріяна коаліція «Нашої України», Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ. Зійшлися два інтереси: ЮЩЕНКО мріє про другий президентський термін, а олігархи прагнуть дорватися до державного бюджету задля вирішення власних бізнес-потреб”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, “цинізм та зрада по відношенню до спікера ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА заради задоволення власних інтересів уже не дивує. Якщо рейтинг Президента впав нижче 5% - з цієї здутої кульки скидали і скидатимуть «відпрацьований баласт”.

“Гірко лише, - додав Ю.ЛУЦЕНКО, - що в переддень річниці Майдану ми говоримо про це, як про звичну ганебну практику вчорашнього морального лідера нації”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 листопада, ВР звільнила А.ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту. Підтримали відставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 10 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено Регламентом.