МЗС України: дії Віктора Черномирдіна викликають обурення

Учора, 12 листопада, до МЗС України був викликаний Радник-посланник Посольства Російської Федерації в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку з тим, що Посольство РФ виступило співорганізатором відверто провокаційної антиукраїнської акції, проведення якої планувалося у готелі “HYАTT” у м. Київ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час цього заходу мала відбутися демонстрація “відеосюжету” щодо військового конфлікту на території Грузії під провокаційною назвою “Мистецтво зради”.

“У відеоматеріалі, сфабрикованому російськими спецслужбами, глядачеві, з-поміж іншого, нав’язується цинічне твердження про нібито участь громадян України у російсько-грузинському конфлікті, “незаконне постачання” Україною зброї до Грузії тощо”, – йдеться у заяві МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство також наголошує, що викликають обурення дії посла Російської Федерації в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА і співробітників Посольства, які мали намір взяти участь у цій акції та намагалися чинити тиск на адміністрацію готелю, яка заборонила демонстрацію згаданого “відеосюжету”.

Представнику Посольства РФ було заявлено, що такі кроки російської сторони є неприйнятними і несумісними зі статусом дипломатичного представництва та загальновизнаними нормами міжнародного права.

Довідка. 12 листопада в готелі “HYАTT” у Києві був запланований показ документального фільму про війну Грузії з Південною Осетією "Війна 08.08.08. Мистецтво зради".

За даними ЗМІ, показ мав відбутися за рахунок російського посольства. На нього були запрошені представники органів влади України, посол РФ у Києві, депутати Держдуми, представники громадських організацій, журналісти.

На перегляд фільму прийшли і народні депутати України від Партії регіонів.

Однак в готель поступило попередження СБУ про можливі акції протесту через показ фільму. Керівництво готелю, зваживши на це, скасувало показ згаданого фільму задля безпеки людей.

Коментуючи це, голова спецкомісії Верховної Ради з розслідування постачань української зброї до Грузії Валерій КОНОВАЛЮК (фракція Партії регіонів) заявив, що Секретаріат президента України "прагне приховати правду про роль України в серпневому грузинсько-південно-осетинському конфлікті", цитує депутата ИТАР-ТАСС.

"Щойно оточенню Ющенка стало відомо, що в готелі готується показ документального фільму, тут же поступила вказівка про недопущення проведення даного заходу", – сказав він.

Депутати-“регіонали” також пообіцяли показати цей фільм у кінотеатрі Верховної Ради найближчим часом.