У ТРЦ "Gulliver" відреагували на інформацію про арешт комплексу у справі банку "Михайлівський"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТРЦ "Gulliver".

Представники ТРЦ заявляють, що подана прокуратурою Шевченківського районного суду інформація щодо пов’язаності ТОВ «ТРИ О» (БФК «Гулівер») із ТОВ «ЕКОСІПАН», а також із ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», на яких ґрунтується ухвала є нібито хибною.

У заяві зазначається, що за інформацією наданою Луценком, накладання арешту відбулося за клопотанням столичної прокуратури до Шевченківського райсуду міста Києва на БФК «Гулівер», як на власніть В.Поліщука.

«За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ані серед власників, ані серед бенефіціарів ТОВ «ТРИ О» (БФК «Гулівер») немає ані ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» чи його власників або бенефіціарів, ані ТОВ «ЕКОСІПАН» чи його власників або бенефіціарів», - йдеться у повідомленні.

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У ТРЦ зазначають, що відсутні також будь-які інші законні підстави арешту майна ТОВ «ТРИ О» (БФК («Гулівер»).

«Діями прокуратури і Шевченківського районного суду були порушені права та законні інтереси ТОВ «ТРИ О» (БФК «Гулівер»), за захистом яких ТОВ «ТРИ О» (БФК «Гулівер») звертатиметься до судових інстанцій відповідного рівня», - зазначили у ТРЦ.

Разом із тим, слід зазначити, що оприлюднена ухвала не забороняє ТОВ «ТРИ О» розпоряджатися БФК «Гулівер» будь-яким іншим чином чи використовувати його за призначенням.А це означає, що БФК «Гулівер» працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, вчора генпрокурор Луценко повідомив, що суд наклав арешт на столичний торговельно-розважальний центр "Гулівер".

«В ході розслідування розкрадання банку "Михайлівський" встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю Поліщука В.С. (власник банку Віктор Поліщук - УНІАН). Сьогодні за поданням столичної прокуратури Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення про накладення арешту на майновий комплекс "Гулівер"»,- написав Луценко.