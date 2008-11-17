Яценюк каже, що наступний спікер може показати «совєтскую власть у дії»

Фракції БЮТ і Блоку Литвина, частина НУ-НС і комуністи можуть обрати такого голову Верховної Ради України, який не буде червоніти за демократію і швидко покаже, що таке «совєтская власть у дії», заявив колишній голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв’ю журналу “Главред”.

За його словами, у такому випадку “виборів (парламентських - УНІАН) дійсно не буде аж до президентських”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що можливість проведення дострокових виборів до парламенту “багато вже залежатиме від того, який буде саме формат більшості, а не коаліції у парламенті”.

Як сказав екс-спікер, “дехто вважає, що тепер може бути дуже цікава гра”. “Дехто вважає, що “Регіони” і частина НУ-НС проголосують за колишнього спікера, який пройшов за списками НУ-НС. Думаю, що буде не так”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він не виключив, що “БЮТ, фракція ЛИТВИНА, частина НУ-НС і комуністи можуть обрати іншого екс-спікера, який не буде червоніти за демократію і швидко покаже, що таке «совєтская власть у дії» (у складі цих фракцій колишні голови ВР – Володимир ЛИТВИН, Олександр ТКАЧЕНКО (КПУ) і, залежно від того, про яку частину НУ-НС йдеться, Іван ПЛЮЩ - УНІАН).

А.ЯЦЕНЮК вважає, що рішення про звільнення його з посади спікера “було спонтанним”, як і про вихід із коаліції. “Принцип тут такий: спочатку рубаємо – потім думаємо: навіщо? Гри немає”, - додав він.

За його словами, якби “була гра, то ще б у четвер обрали нового голову Верховної Ради”. А.ЯЦЕНЮК вважає, що зараз почнеться гра: “Хто кого переторгує?”. Він не виключає, що “у виграші, як завжди, залишиться ТИМОШЕНКО”.