У "Батьківщині" прогнозують "тарифний майдан", якщо суд не скасує підвищення комуналки (відео)

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає ТСН.

"Якщо суд не ухвалить рішення, то я переконаний, що мільйони людей вийдуть на акції протесту і ми вийдемо до цих людей. Терпіти ніхто не буде", - сказав Соболєв.

Читайте такожПід НБУ знову мітингують - за "долар по 8 гривень, євро - по 11"

"Вчора НКРЕ на чолі з Вовком ухвалив рішення підняти тариф для теплоелектроенергетику з 1,27 грн до 1,80. 80% теплоенергетики – це власність пана Ахметова, тому я переконаний, що ці гроші будуть далі працювати на дестабілізацію Донецька, Луганська, Запоріжжя та інших регіонів", - додав він.

Нагадаємо, 15 листопада у центі Києва проходили акції протесту, у них брали участь понад 6 тисяч осіб.

Очевидці повідомили, що біля Маріїнського парку і з боку вул. Інститутської збиралися "тітушки".

Також відомо, що організатори акцій пропонують учасникам від 70 до 125 гривень.

Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.