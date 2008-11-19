У Кличка розібралися, чому у Києві на 30% впав тиск газу

Зниження тиску газу на 30% та пов`язане з ним зменшення температури у теплових мережах столиці – це тактичний крок теплогенеруючих компаній у боротьбі за підвищення комунальних тарифів для населення. Про це заявив один з лідерів блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«При цьому дії столичної адміністрації дивним чином узгоджені з діями виробників тепла. Бюджетом Києва передбачено компенсацію теплогенеруючим компаніям у розмірі 790,8 млн грн. Цього вистачає на розрахунки за газ. Але КМДА чи то внаслідок непрофесіоналізму, чи то з певною метою не виконує вимог головного фінансового документу. Все це свідчить про те, що розпочалася друга хвиля із підвищення комунальних тарифів», - зазначив політик.

«Черновецький, не виконавши жодної з передвиборчих обіцянок, зараз, в умовах світової кризи, перекладає тягар негараздів на жителів столиці. Протизаконно підвищивши тарифи для столичного бізнесу, адміністрація Черновецького продовжує обрану політику та готується підвищити комунальні тарифи для простих киян», - наголосив Андрієвський.