Тимошенко про свою декларацію: хто думає, що в мене є мільярди, — шукайте

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тимошенко сказала на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи є в неї кошти на їжу, оскільки вона задекларувала дуже скромні доходи та майно.

“Я вступила в політику у 1997 році і тоді ж повністю припинила будь-який бізнес. Я 20 років не займаюсь жодним бізнесом”, - сказала вона.

Також Тимошенко додала, що її чоловік займається середнім бізнесом, і про це сказано в її декларації.

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Крім того, вона запевнила, що інших статків, крім задекларованих, не має.

“І тому, хто думає, що в мене є мільярди, — шукайте”, - підкреслила Тимошенко.

Як повідомлялося, в електронній декларації Тимошенко вказала, у 2015 році отримала лише зарплату як народний депутат – загалом 75 тис. 616 грн і ще 80 тис. 559 грн одержала на виконання депутатських повноважень.

Також вона написала, що має квартиру у Дніпрі площею 59,4 кв й орендує будинок площею 588 кв. м в селищі Козине на Київщині.