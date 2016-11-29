Клімкін прибув до Мінська для участі у зустріч глав МЗС країн "нормадського формату"

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Білорусь у Twitter.

"До Мінська на зустріч у "нормандському форматі" прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявляв про відсутність узгодженої позиції з РФ щодо «дорожньої карти» реалізації Мінських домовленостей.

Зокрема він наголошував, що 29 листопада на зустрічі в Мінську наполягатиме на українському баченні «дорожньої карти», а також акцентуватиме увагу на питаннях безпеки і гуманітарного виміру.

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Через те, що Мінські домовленості практично не визначають послідовності виконання їхніх пунктів, лідери держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції та РФ – домовилися на зустрічі в Берліні 20 жовтня, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту» з узгодження цієї послідовності виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року.