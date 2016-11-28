Клімкін у Мінську наполягатиме на українському баченні "дорожньої карти"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом у Києві.

«Я буду, звичайно, наполягати на нашому баченні «дорожньої карти», реальної «дорожньої карти», яка здатна зробити реальний прогрес у виконанні Мінська», - сказав Клімкін.

Читайте такожЛукашенко пропонує почати новий "мінський процес", ЄС обговорить ініціативу

Він також повідомив, що має намір зробити основний акцент на питаннях безпеки, гуманітарного виміру, зокрема звільнення українських заручників і політичних в'язнів, а також доступу до них міжнародних організацій і Червоного Хреста.

Як повідомлялося, 21 листопада президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися про проведення наприкінці листопада зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки».

Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Франції Жан-Марк Еро запропонували провести наступну зустріч у Мінську.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що візьме участь у зустрічі голів МЗС країн «нормандського формату» у Мінську 29 листопада.

Через те, що Мінські домовленості практично не визначають послідовності виконання їхніх пунктів, керівники держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – домовилися на зустрічі в Берліні, яка завершилася в ніч на 20 жовтня, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року.