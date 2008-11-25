Злобін бачить, як Росія перетворюється на заправну станцію
А Україна нагадує Італію 50 років тому
Внаслідок політичних криз в Україні прийде до влади нова політична еліта, яка приведе країну в Європу.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав директор російських і азійських програм Інституту світової безпеки (Вашингтон, США) Микола ЗЛОБІН у Москві на презентації книжки «Противостояние. Россия – США».
«Думаю, що Україна на правильному шляху – вона мені дуже нагадує Італію 50-х років, де щопівроку були політичні кризи, але з цього вийшла нормальна європейська держава», - сказав М.ЗЛОБІН.
На його думку, політичні перипетії в Україні врешті-решт призведуть до появи нових українських політичних еліт.
«В Україні нормальна політична боротьба, конкуренція, природний відбір - у результаті на ноги зводиться нова політична еліта. У Росії цього нічого не відбувається», - сказав він.
Він переконаний, що потенційно Україна має великий шанс випередити Росію і стати набагато сучаснішою і модернізованішою в політичному і економічному сенсі державою
М.ЗЛОБІН зазначив, що зараз Росія перетворюється на «заправну станцію для Західної Європи та Китаю, яка обслуговує інші економіки».
Книга "Противостояние. Россия – США" написані в співавторстві директором російських і азійських програм Інституту світової безпеки (Вашингтон, США) Миколою ЗЛОБІНИМ і В.СОЛОВЙОВИМ.