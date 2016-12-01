Пункт пропуску "Станиця Луганська" перейшов на "зимовий" режим роботи

Про зміну режиму повідомляє в четвер прес-центр штабу АТО.

"До відома громадян, що перетинають лінію зіткнення в КПВВ "Станиця Луганська".

З 01.12.2016 року КПВВ функціонує з часом роботи з 08.00 до 17.00 за київським часом", - йдеться в повідомленні.

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Як відомо, бойовики періодично обстрілюють Станицю Луганську, таким чином роблячи неможливим розведення сил на цій ділянці.

Після обстрілу 18 листопада цього року українська сторона офіційно заявляла, що готова 26 листопада здійснити розведення сил і засобів, однак вже ввечері 24 листопада позиції ЗС України в цьому районі знову були обстріляні. Обстріл 27 листопада знову відтерміновує розведення сил та засобів.

«Зазначене свідчить, що керівництво ОРЛО в черговий раз нехтує домовленостями та Рамковим рішенням ТКГ і здійснює відверті провокації, аби зірвати процес розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на виконання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи 1 жовтня відбулося розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте, а 7 жовтня – в районі Петрівського.