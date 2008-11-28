У НУ-НС хочуть закріпити за нардепами... авторське право на їхні «витвори»

Верховній Раді України пропонують законодавчо закріпити “авторські права” розробників офіційних документів, зокрема законопроектів Верховної Ради. Така новація міститься у законопроекті нардепа від НУ-НС Юрія Ключковського, зареєстрованого апаратом ВР.

Зокрема нардеп пропонує визначити, що проекти законів, постанов та інших актів центральної та міської влади, а також статутів та установчих документів політичних партій “поза процесом їх розгляду органом державної влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим органом чи посадовою особою політичної партії... розглядаються як твори і охороняються відповідно до Закону”.

У пояснювальній записці до законопроекту нардеп уточнює, що закріплення за авторами законопроектів авторського права “дає автору весь обсяг виключних майнових і немайнових прав на такий твір”. Та водночас заспокоює: це зовсім не означає, що авторське право поширюється на закони у процесі розгляду, тобто ініціатор законодавчої ініціативи “не може перешкодити вносити зміни до тексту проекту у процесі його прийняття”.

Але водночас законопроектом передбачається, що “розробник проекту має право самостійно вирішувати, чи надавати проект на розгляд відповідному органу чи уповноваженій особі для підготовки прийняття акта або іншого офіційного документа”.