Посол ЄС: реформу суспільного мовлення в Україні потрібно завершити до кінця року

Про це йдеться у повідомленні Представництва ЄС в Україні у соціальній мережі Facebook.

У дипломатичному відомстві зазначили, що посол ЄС виступив учора на заході, присвяченому здійсненню остаточних кроків, необхідних для завершення реформи суспільного мовлення.

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"Він заявив, що процес реформ перебуває на останньому і найбільш важливому етапі. Посол Мінгареллі перерахував два основних кроки, які повинні бути завершені: прийняття бюджету громадського мовлення, який, відповідно до закону, повинен складати 1,2 мільярди гривень, а також прийняття урядом статуту нової юридичної особи", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що Мінгареллі зазначив, що «українські партнери та міжнародне співтовариство вже доклали багато зусиль та ресурсів для імплементації цієї реформи, тому буде шкода, якщо вона не завершиться у встановлений термін, наприклад, до кінця 2016 року".

Захід був організований Представництвом ЄС в Україні, Радою Європи, парламентським Комітетом з питань свободи слова, Першим каналом, Державним комітетом телебачення і радіомовлення та організаціями громадянського суспільства.