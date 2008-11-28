Червоненка призначено заступником голови КМДА

Екс-голова Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і в понеділок, 1 грудня, планує приступити до виконання обов`язків на цій посаді.

Про це Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив кореспонденту УНІАН по телефону.

«Це було запрошення ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, схвалене Президентом України. І для мене це велика честь», - зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Відповідаючи на запитання, якими напрямками роботи він займатиметься в КМДА, Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав, що, насамперед, керуватиме підготовкою столиці до Євро-2012, і відповідне управління, за його словами, «буде перетворене на головне», а також займатиметься питаннями спорту та інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, до 19 листопада ц.р. Є.ЧЕРВОНЕНКО очолював створене в серпні 2007 року Національне агентство з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

19 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Нацагентства з питань підготовки до Євро-2012 року і створив відповідне Координаційне бюро у складі Секретаріату уряду, який очолив Ілля ШЕВЛЯК.