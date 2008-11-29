Кінах про кризу, соціальні наслідки та ефективні дії

Народний депутат України (фракція ПР), президент УСПП Анатолій КІНАХ наголошує, що сьогодні абсолютно очевидно, що фінансово-економічна криза поширюється і на соціальну сферу, а тому методи боротьби з нею мають бути ефективнішими та якіснішими.

Про це йдеться у коментарі А.КІНАХА, переданому УНІАН.

Депутат зауважив, що останнім часом заборгованість з виплати зарплати зросла на 23% і перевищила 1 млрд. грн., реальна зарплата в жовтні зменшилася на 1,7%. Водночас почастішали випадки роботи неповний тиждень, переведення на іншу менш оплачувану роботу, а подекуди й скорочень. Також, за інформацією депутата, мають місце зриви виплат пенсій.

«Безумовно, людей не потрібно залякувати майбутніми труднощами, але соціальні наслідки потребують набагато більш швидких і ефективних дій. Треба негайно затвердити зміни до бюджету-2008, ввести в законодавче русло процес підготовки та прийняття бюджету на наступний рік, відкорегувати валютно-курсову політику, прийняти пакет антикризових законів, запобігти загрозам зниження платоспроможності населення та падіння рівня життя», - наголошує А.КІНАХ.

За його словами, влада має об’єднати зусилля заради ефективних антикризових дій, щоб не допустити погіршення ситуації в соціальній сфері, не довести її до суспільних потрясінь.