На Трампа чекає "стіна протидії" в Конгресі, якщо він "здасть" Україну Путіну – сенатор

Про це сенатор від Демократичної партії США, член комітету із закордонних справ Кріс Кунс заявив в інтерв’ю виданню Foreign Policy.

За словами Кунса, він та інші законодавці стурбовані у зв’язку з тим, що Трамп може розпочати спільну американо-російську кампанію проти бойовиків "Ісламської держави" в Сирії.

«Я думаю, що ідея про те, що Дональд Трамп може піти на деякі угоди з Путіним, що стосуватимуться України і територіальної цілісності України, (або) країн Балтії і їхнього статусу, стикнеться зі стіною протидії в Конгресі», - сказав Кунс.

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Видання нагадує, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово говорив про своє захоплення Путіним як "сильним лідером" і вказував, що буде відкритим для обговорення домовленості з Москвою, щоб заручитися підтримкою Росії у боротьбі проти «Ісламської держави».

Крім того, за даними Foreign Policy, деякі республіканці в Конгресі вже попередили, що боротимуться з будь-якими спробами піти на поступки Росії або полегшити санкції, запроваджені проти Москви через її збройне вторгнення в Україну.