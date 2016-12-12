Президент Литви назвала корупцію ключовою проблемою України

Про це сказала президент Литви Даля Грібаускайте під час роботи Другого українсько-литовського ділового форуму.

"У вас є шанс об'єднати ділові кола і суспільство, і перемогти цю пухлину. Тільки ви самі можете з нею впоратися, - сказала президент. - Ми (світова спільнота - УНІАН) бачимо, що в Україні є бажання очищатися. І це бажання стало можливим, зокрема завдяки невеликому тиску", - сказала вона.

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"Але нічого не вдієш, реформи - це не завжди приємно. Але якщо Україна хочеш розвиватися, вона повинна бути прозорою і чесною. Головне, не красти у своїх людей", - додала Грібаускайте.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, яка перебуває в Україні з робочим візитом.