Президент Литви назвала корупцію ключовою проблемою України
Корупція залишається ключовою проблемою України, яка "як ракова пухлина заважає країні розвиватися".
Про це сказала президент Литви Даля Грібаускайте під час роботи Другого українсько-литовського ділового форуму.
"У вас є шанс об'єднати ділові кола і суспільство, і перемогти цю пухлину. Тільки ви самі можете з нею впоратися, - сказала президент. - Ми (світова спільнота - УНІАН) бачимо, що в Україні є бажання очищатися. І це бажання стало можливим, зокрема завдяки невеликому тиску", - сказала вона.
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"Але нічого не вдієш, реформи - це не завжди приємно. Але якщо Україна хочеш розвиватися, вона повинна бути прозорою і чесною. Головне, не красти у своїх людей", - додала Грібаускайте.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, яка перебуває в Україні з робочим візитом.