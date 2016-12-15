Савченко виключили із фракції "Батьківщина"

Про це йдеться у поширеній "Батьківщиною" заяві.

У ній йдеться, що партія "Батьківщина" на парламентських виборах 2014 року внесла Надію Савченко до свого виборчого списку заради її звільнення з російського полону.

"Однак життя засвідчило, що принципи і політичні переконання Надії Савченко та "Батьківщини" не співпадають. Зокрема, "Батьківщина" виступає категорично проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців, проти легалізації бандугруповань на Донбасі", - наголошується у тексті заяви.

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Крім того, йдеться далі, Савченко вважає, "що державницька позиція України не є чітко визначеною та доведеною щодо застосування саме такої термінології".

"Фракція "Батьківщина" обговорила з Надією Савченко всі ці обставини та прийняла рішення про її виключення зі складу фракції", - підсумували у політсилі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Комітет ВРУ з питань національної безпеки і оборони звернувся до СБУ щодо інформації про поїздку Савченко до Мінська. Вінник не виключав, що на Комітеті можуть розглянути питання про виключення з його складу Савченко.

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони. За словами Савченко, зустріч "була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".