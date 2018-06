Названо імена представників Росії на таємній зустрічі Савченко в Мінську (відео)

The code has been copied to

Таку інформацію Савченко підтвердила журналісту, відповідаючи на відповідне питання, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожСавченко про зустріч із ватажками бойовиків: я чорта не побачила

Так, крім Олександра Захарченка ("ДНР") та Ігоря Плотницького ("ЛНР") на таємній зустрічі були присутні росіяни Михайло Балуєв, Олег Шкряба.

"Це як раз і є представники третьої сторони. Вони є в мінській Контактній групі з гуманітарних питань ", - заявила Савченко.

Також був присутній Володимир Рубан ("Офіцерський корпус").

Нагадаємо, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.

Як відомо, Савченко очолювала виборчий список "Батьківщини" на дострокових парламентських виборах восени 2014 року.