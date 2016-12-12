Нардепи звернулися до СБУ щодо зустрічі Савченко із ватажками бойовиків у Мінську

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив секретар Комітету Іван Вінник.

"Ми від Комітету щойно звернулися до голови Служби безпеки України з низкою запитань, починаючи від того, чи відвідувала Савченко Білорусь, чи було їй погоджене це відрядження, чи давали їй якісь вказівки вповноважені Служби безпеки України - органу, який уповноважений вирішувати питання обміну військовополоненими", - сказав він.

Депутат зауважив, що у випадку, "якщо таких повноважень не надавалося, здійснити перевірку, передбачену законом, і вирішити питання про порушення кримінального провадження за відповідною статтею". "Україна не веде перемовин з терористами, і в даному разі такі дії народного депутата, члена Комітету з питань національної безпеки і оборони, особи, яка допущена до державної таємниці, викликають, принаймні, багато зауважень, запитань і підстав для проведення відповідних перевірок", - сказав Вінник.

Він також додав, що це питання планується розглянути на Комітеті. "І залежно від відповіді СБУ (а чесно кажучи, дозволю собі припустити, що жодних погоджень не було, це була особиста ініціатива, адже дії Савченко останнім часом викликають багато запитань як в політичній площині, так і в суто кримінально-правовій) будемо вирішувати питання вже, чи може така особа перебувати в складі Комітету, який вирішує питання національної безпеки і має доступ до державної таємниці на кожному засіданні", - сказав парламентар.

Читайте такожКонтактна група не знала про зустріч Савченко з ватажками "Л/ДНР" - прес-секретар КучмиНа питання щодо можливих інших санкцій щодо Савченко, окрім виключення з Комітету, Вінник зазначив, що може бути ініційоване звернення до парламенту із пропозицією позбавити Савченко повноважень представляти Україну у Парламентській асамблеї Ради Європи. Наступне засідання Комітету, припустив Вінник, може відбутися у четвер, 15 грудня. Він також наголосив, що "жодних повноважень народному депутату вести перемовини з терористами ніхто не давав і, по суті, не міг надати". "Цього не може бути, коли народний депутат, член профільного комітету зустрічається з терористами", - сказав він.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.