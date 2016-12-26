В МЗС прокоментували голосування України за резолюцію РБ ООН щодо Ізраїля

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України.

"Наша держава протягом багатьох років займає послідовну та збалансовану позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав - Ізраїлю і Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами. При цьому ми наголошуємо на необхідності проведення прямих ізраїльсько-палестинських переговорів", - йдеться в повідомленні.

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В МЗС нагадали, що Україна, як і решта постійних та непостійних членів Ради Безпеки ООН, а також Генеральний секретар ООН, "неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву". "Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього з боку палестинської сторони", - зазначили в міністерстві.

"Текст резолюції є збалансованим – вона закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як з боку ізраїльської, так і палестинської сторони: Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинські власті - вжити ефективних заходів боротьби з тероризмом", - вважають в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також в МЗС повідомили, що Україна послідовно виступає за дотримання норм міжнародного права всіма і всюди, оскільки на власному прикладі відчула, до яких трагічних наслідків призводить його порушення.

"Саме тому визначальними при виробленні позиції України стали наш послідовний курс на забезпечення дотримання норм міжнародного права всіма його суб'єктами. Переконані, що лише зовнішня політика, яка заснована на необхідності захисту національних інтересів, а також на повазі до міжнародного права та універсальних цінностей і принципів - є переконливою і зрозумілою для всіх", - наголосили в МЗС.

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Також, українські дипломати висловили впевненість, що "активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі" не завадить дружнім українсько-ізраїльським відносинам, що засновані на взаємній повазі та спільності інтересів.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту в п'ятницю ввечері резолюцію Ради безпеки ООН.