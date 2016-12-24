Ізраїль відкликає послів з Нової Зеландії та Сенегалу для консультацій

Про це повідомив The Jerusalem Post з посиланням на прес-секретаря прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху Девіда Кейса, передає 112 Україна.

Таке рішення ухвалив глава уряду Біньямін Нетаньяху. Він також розпорядився скасувати візит до країни сенегальського міністра закордонних справ Манкура Ндіайє, який мав відбутися через три тижні.

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Прем'єр доручив міністерству закордонних справ країни припинити всі програми допомоги Сенегалу, пише видання.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим".

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти.

Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.