Посол в ООН пояснив, чому Україна підтримала "антиізраїльську" резолюцію в Радбезі

Про це посол України при ООН Володимир Єльченко написав у Twitter.

«Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією! Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом!», - наголосив Єльченко.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та перешкоджає ізраїльсько-палестинському врегулюванню.

З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію, і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати цього голосування.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в суботу, 24 грудня, оголосив про скасування офіційного візиту свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у Facebook, що факт голосування України за резолюцію ООН, яка забороняє Ізраїлю будувати поселення в Палестині, потрібно розглянути на найближчому засіданні уряду.

«Голосування проти Ізраїлю в ООН виглядає дивно і необдумано», - вважає він.