У БЮТ розуміють, в яку коаліцію йдуть, і «не дай Боже до Президента піти»?

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Ксенія ЛЯПІНА прогнозує, що в разі підписання коаліційної угоди між БЮТ, НУ-НС та Блоком Литвина, БЮТ наполягатиме на тому, щоб не направляти Президентові кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, а залишити Юлію ТИМОШЕНКО главою уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку депутат висловила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Ми розуміємо і ми реалісти, а не фантасти, і ми розуміємо, в яку коаліцію ми йдемо, і ми розуміємо, що єдина умова, заради чого БЮТ створить будь-яку коаліцію хоч з чортом, хоч нами, - це залишити прем’єр-міністром Юлію ТИМОШЕНКО», - сказала К.ЛЯПІНА.

Вона наголосила, що на сьогодні юристи висловлюють суперечливі думки щодо процедури затвердження кандидатури на посаду прем’єр-міністра в разі створення нової коаліції.

Зокрема, за її словами, одні правники вважають, що після створення нової коаліції її члени мають запропонувати Президентові внести на розгляд парламенту певну кандидатуру на посаду глави уряду, а інші впевнені, що цього не потрібно робити, якщо формат коаліції майже ідентичний попередньому.

«Я схиляюся до першого варіанту, але думаю, що БЮТ будуть схилятися до другого варіанту. Тобто, нічого вносити не треба, не дай же ж Боже до Президента піти. І вони будуть просто намагатися «пересмикувать» склад уряду», - сказала вона.