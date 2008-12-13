Тимошенко обіцяє розібратися з тим, хто "називається мером Києва"

На найближчому засіданні Кабінету міністрів буде розглянуте питання про кризові явища, що відбулися в Києві, у тому числі й проблему відключення гарячого водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції.

“Вони (ці явища) пов`язані не тільки з теплом і гарячою водою, вони пов`язані з тим, що під час виборів мера мер Києва витратив бюджетні кошти на виборчу кампанію, на підкуп голосів, на нечесні виплати і в кінці року залишив бюджет Києва без грошей”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр заявила, що всі кияни, які на сьогодні стовідсотково оплачують тепло і гарячу воду, стали заручниками «цієї неадекватної людини, яка називається мером Києва».

“На засіданні уряду ми розглянемо всі жахливі факти, які є сьогодні у фінансах Києва… і виходитимемо до парламенту з пропозицією відносно мера Києва і всього, що він робить сьогодні в столиці України. Просто дуже шкода, що все це він робить під політичним прикриттям найвищих посадовців України… По Києву питання повинні розв`язуватися Генеральною прокуратурою, і я сподіваюся, що колись все ж таки справедливість у цьому питанні буде відновлена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.