Регіонали та комуністи посварилися, поки з’ясовували, хто з них - опозиція

На засіданні Погоджувальної ради виникла дискусія між представниками фракцій Партії регоінів і КПУ з приводу того, хто зараз перебуває в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що в тому випадку, коли немає необхідних документів, що підтверджують створення коаліції, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має денонсувати своє оголошення про створення коаліції між БЮТ, НУ-НС та Блоком Литвина.

Він також зазначив, що у тому випадку, коли немає коаліції, фракція КПУ має пояснити, чи входить вона до більшості, чи ні. За словами О.ЄФРЕМОВА, голосування фракції КПУ разом з тими фракціями, які проголошують про створення коаліції, є досить дивним.

У відповідь народний депутат від КПУ Адам МАРТИНЮК наголосив, що жодна з фракцій парламенту не має права вимагати звіту перед нею іншої фракції. За його словами, складається враження, що втілюється гасло про те, що «керівною і спрямовуючою силою є Партія регіонів».

А.МАРТИНЮК наголосив, що у Конституції немає такого поняття як «більшість у парламенті». За його словами, «це придумали Партія регіонів і БЮТ», коли намагалися об’єднатися. Він закликав представників Партії регіонів «не прив’язувати комуністів туди, куди їх не треба прив’язувати». «Ми ведемо свою самостійну політику», - додав А.МАРТИНЮК.

Як відомо, під час голосувань минулого пленарного тижня усі законопроекти ухвалювалися за участю фракції КПУ. У разі ж її неучасті у голосуванні документи не отримували б необхідні 226 голосів.