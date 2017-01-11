Комітет з нацбезпеки отримав відповідь СБУ щодо зустрічі Савченко у Мінську з ватажками "Л/ДНР"

Цю відповідь опрацюють на наступному засіданні комітету, повідомив нардеп від "БПП", секретар даного комітету Іван Вінник, передає "112 Україна".

"Ми звернулися в СБУ в той самий день, коли стало відомо про візит до Мінська та зустріч із ватажками терористів. Наразі ми отримали відповідь. На наступному засіданні комітету ця відповідь буде опрацьована. Відповідь має певний рівень таємності, тому ми не будемо її публікувати у Фейсбуці, зрозуміло… Питання доступу до державної таємниці – це питання персонального зобов`язання. Савченко його дала, відкликати його неможливо. Просто можуть наступити відповідні санкції, якщо СБУ стане відомо про розголошення державної таємниці вже на підставі наданого персонального зобов`язання, вже будуть передбачені дії відповідно до кримінального кодексу…", - сказав Вінник.

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За його словами, наразі над цим питанням працює потужна піар-машина.

"Будуть проплачені відповідні ефіри, телеканали, меседжі, статті. Знову будуть з неї ліпити народного мученика, героїню", - переконаний нардеп.

Нагадаємо, Савченко підтвердила, що 7 грудня 2016 року перебувала в Мінську і зустрічалася з представниками РФ і лідерами так званих "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким. За її словами, основною метою зустрічі була необхідність вирішення питання обміну полоненими. Зустріч викликала неоднозначну реакцію в Україні, зокрема, звинувачення Савченко в зраді України в інтересах Кремля.