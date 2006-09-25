Довіра до Ющенка знизилася, до Януковича - зросла (опитування)

Рівень довіри населення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА у вересні знизився до 38% проти 41% в січні 2006 року, натомість у прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА підвищився до 49% (37% - в січні 2006 року).

Як передає кореспондент УНІАН, про такі результати соціологічного дослідження повідомив директор Центру “Соціальний моніторинг” Дмитро ДМИТРУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

“При цьому показник тих, хто не довіряє Президентові, залишився стабільним, і як в попередні періоди становить 53%”, - сказав Д.Дмитрук.

За його словами, “єдиним посадовцем, у якого у вересні був позитивний баланс довіри, став прем`єр-міністр”. При цьому він зазначив, що “кожен прем`єр-міністр починає з високого рівня довіри”.

“За наслідками дослідження негативний баланс можна спостерігати у голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА”, - додав соціолог. Він звернув увагу на те, що важко визначити рівень довіри О.Морозові, оскільки на початку 2006 року його рейтинг вимірювався як лідера партії (СПУ).

У свою чергу, голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка Ольга БАЛАКІРЄВА відзначила, що більше чверті опитаних за півроку розчарувалася в тих політичних силах, які обирали до парламенту в березні. “Найвищий показник розчарування - в Києві, Центральному, Західному і Північному регіонах України, нижчий - на Сході і в Криму”, - сказала вона.

Водночас, О.Балакірєва зазначила, що за наслідками дослідження нині ще немає жодного регіону, де б “частка розчарованих в своєму виборі була більше показника задоволених”.

Український інститут соціальних досліджень ім. Яременка і Центра “Соціальний моніторинг” проводили опитування з 12 по 19 вересня 2006 року в усіх регіонах України, Криму та Києві за участю 2181 респондента у віці старше 18 років. Статистична похибка - 1,29-2,16%.