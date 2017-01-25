Перший заступник мера Ужгорода підозрюється в хабарництві - Луценко

Про це написав генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, співробітники прокуратури та СБУ зафіксували, що Цап вимагав у підприємця гроші за дозвіл приватизації землі.

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25 січня при отриманні другого траншу хабара був затриманий посередник. Юрій Луценко додав, що у цей час Цап перебував у Києві. Коли він дізнався про те, що сталося, то подався в біга.

Луценко порекомендував Цап негайно прибути в прокуратуру з повинною

"Можна навіть укласти угоду зі слідством, якщо вказати, кому йшли гроші на гору", - додав генпрокурор.