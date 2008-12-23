Відбудеться круглий стіл «Політична корупція – загроза національній безпеці України»

10:50, 23 грудня 2008
Політика
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«Політична корупція – загроза національній безпеці України». Круглий стіл на цю тему відбудеться 26 грудня 2008 року, об 11 год. 00 хв. у приміщенні Українського національного інформаційного агентства - Укрінформ.

Будуть висвітлені питання щодо злочинів вчинених посадовими особами з використанням владних повноважень, факти правового нігілізму у діях депутатів місцевих рад, ігнорування законів України представниками правоохоронних органів, падіння довіри громадян до державної влади.

Учасники круглого столу:

1.     Степан Хмара - народний депутат України 3-х скликань, Герой України, лідер громадсько-політичного об’єднання «Український блок»;

2.     Анатолій Матвієнко, народний депутат України, голова УРП «Собор»;

3.     Олег Березюк - голова Українського юридичного товариства;

4.     Микола Сірий - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

5.     Олександр Плахотнюк – адвокат;

6.     Сергій Семенець -  народний депутат України 1-го скликання, член Ради громадсько-політичного об’єднання «Український блок»;

7.     Олександр Скіпальський – генерал-лейтенант СБУ;

8.     Наталя Сидорова – журналіст „ВВ”  та інші гості

 Організатором круглого столу виступила Громадська організація «Українське юридичне товариство».

Адреса проведення: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16

 

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