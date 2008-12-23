Черновецький хоче «загнати з аукціону» історичні будівлі Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує продавати історичні будівлі Києва на міжнародних аукціонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про свій намір проводити подібні аукціони він заявив на зустрічі з підприємцями, що проходила в мерії перед прес-конференцією міського голови.

«Сьогодні буде підписано моє розпорядження. Я на користь збереження історичного обличчя Києва, всі десятки тисяч історичних особняків готовий виставити на аукціон, на продаж на умовах, що фасад будівлі зберігатиметься, внутрішність – на ваш розгляд, може бути найсучаснішою», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ представникам сфери підприємництва. За його словами, «ціни будуть невеликі» у зв`язку з кризою в країні. Він також поділився, що сам планує взяти участь в цих аукціонах.

На прес-конференції на прохання журналістів пояснити докладніше цю ініціативу, мер столиці сказав, що в місті багато старих особняків, які необхідно привести в належний вигляд. Як приклад він навів стару будівлю, де зараз розташований дитячий садок заводу «Арсенал». За його словами, там «серед помпезності та історії на мармурові колони пісяють діти».

«У чому сенс: всі, хто погано використовує ці історичні особняки, вони в основному вже приватизовані, Ірена Реонольдовна (КІЛЬЧИЦЬКА – УНІАН) їх загонить з аукціону. Ми дамо рекламу в «Євроньюс», за всіма абсолютно міжнародними джерелами. Розмістимо інформацію в Інтернеті, і нашим підприємцям запропонуємо. Їх із задоволенням придбають», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, все, що буде цінним у цих історичних будівлях, буде відмічено в пунктах договорів.

«Головне – фасади. Ми заборонимо змінювати фасади. Ми не дозволимо нешанобливо ставитися до історії», - запевнив мер столиці.