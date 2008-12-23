Кириленко: на горбу цієї худорлявої жінки тягнеться така криза...

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО закликає парламент до 31 грудня ухвалити бюджет на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, І.КИРИЛЕНКО зазначив, що поданий урядом проект бюджету є бюджетом «соціального захисту».

Він додав, що його дивують виступи представників фракції Партії регіонів щодо економічної кризи в Україні.

За його словами, «в кулуарах, на рівні лідерів фракцій, на рівні колишніх урядовців, ходять, обнімають нас, в жилетку плачуть і моляться Богу, що не їм випала чаша сія». І.КИРИЛЕНКО зазначив, що в той же час вони виходять на трибуну «і кощунствують, заявляючи, що світової кризи немає, а це внутрішня криза в Україні».

«На цьому горбу цієї худорлявої жінки (на той час прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО перебувала в сесійній залі – УНІАН) тягнеться така криза, і вам вистелена зелена дорога на 2010 рік», - зазначив І.КИРИЛЕНКО, звертаючись до фракції Партії регіонів.

Він закликав фракцію Партії регіонів не звинувачувати уряд за невчасно поданий проект бюджету, і наголосив, що він був поданий 15 вересня.

За його словами, потім довелося розробляти новий проект бюджету, оскільки «НБУ «грається з курсовою різницею», і тому «який бюджет можна порахувати».