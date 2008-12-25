Український середній клас не готовий виходити на майдани?

Експерти вважають, що український середній клас поки не налаштований на протестні акції.

Такі результати експертного дослідження сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднила заступник директора Інституту глобальних стратегій Уляна КИРІЄНКО.

“Експерти вважають, що протестні настрої зараз не є поширеними. Оскільки на активний протест середній клас готовий лише внаслідок критичної фінансово-економічної ситуації. Таку думку висловили 59,1% експертів”, - сказала У.КИРІЄНКО.

За її словами, найбільшими стимулами, здатними викликати протест середнього класу, експерти назвали “нездатність влади протидіяти кризовим явищам” (77,3 %), “часткову чи повну втрату роботи” (63,6%), “неспроможність розплатитися по кредитах” (54,5%).

“У питанні організації протестного руху експерти віддають перевагу різним формам самоорганізації середнього класу. Це свідчить про запит на громадянську активність, та водночас про недовіру до існуючих форм організацій: профспілок, партій. Різних форм громадських об’єднань”, - вважає У.КИРІЄНКО.

Заступник директора Інституту глобальних стратегій повідомила, що до середнього класу віднесені громадяни, які мають доходи від 3,2 тис. до 21,3 тис. грн. на місяць.

Інститут глобальних стратегій проводив експертне опитування “Що несе фінансова криза середньому класові?” 17-24 грудня 2008 року. В опитуванні взяли участь 22 експерти (політологи, економісти, соціологи) з різних регіонів України.