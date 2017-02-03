Порошенко звільнив п’ятьох голів райдержадміністрацій на Одещині

Президент Петро Порошенко звільнив п'ять голів районних державних адміністрацій Одеської області. Про це йдеться в розпорядженнях президента №№16-20 від 3 лютого.

Зокрема, глава держави звільнив Дмитра Франчука з посади голови Захарівській райадміністрації, Валентина Стойкова – з посади голови Ізмаїльської райдержадміністрації, Дмитра Наталуха - з посади голови Лиманської райадміністрації, Володимира Гавриша - з посади голови Окнянской райадміністрації.

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Також Порошенко звільнив і голову Ширяївської райадміністрації Тарасом Бойко, який намагався поставити запитання Порошенку під час його виступу в Одесі 12 січня. Тоді Порошенко вступив із ним у перепалку.

Як повідомляв УНІАН, президент звільнив надзвичайних і повноважних послів України в Хорватії, Республіці Корея та Латвії.