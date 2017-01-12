Порошенко - одеському чиновнику: "Я Вам поки що слова не давав, сідайте" (відео)

Говорячи про збільшення бюджету органів місцевої влади, Порошенко раптово перервався: "Опустіть руку. Вам погано?", передає Українська правда.

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Із зали намагалися щось відповісти президенту, але Порошенко заявив: "Ви коли потім будете президентом – я Вас запрошу і Ви виступите замість мене".

"Вибачте, я Вам поки що слова не давав. Ви призначені указом президента – прошу сісти. Якщо Ви хочете доповісти президенту будь-яку інформацію, я Вам надам цю можливість, сідайте", – сказав президент.

Після зустрічі він покликав "голову адміністрації", який піднімав руку.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Порошенко представив Максима Степанова на посаді голови Одеської ОДА.