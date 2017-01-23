Порошенко звільнив трьох послів, Перебийноса призначив представником України в Чехії

Президент України Петро Порошенко призначив Євгена Перебийноса послом України в Чехії.

Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний указ президент підписав 23 січня.

"Призначити Перебийноса Євгена Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Чеській Республіці", - йдеться в указі.

Як повідомлялося, Перебийніс з 10 травня 2015 року був послом України у Латвійській Республіці. Раніше сьогодні Порошенко звільнив його з цієї посади.

Перебійніс народився у Тернополі 9 листопада 1968 року. У 1992 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка.

У 2013 - 2014 роках обіймав посаду директора Департаменту інформаційної політики МЗС України.

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Крім того, Порошенко звільнив надзвичайних і повноважних послів України в Хорватії, Республіці Корея та Латвії.

Про це йдеться в його указах №№13-15 від 23 січня.

Зокрема, глава держави звільнив Олександра Левченка з посади посла в Республіці Хорватія та з посади посла у Боснії і Герцеговині за сумісництвом.

Також президент звільнив Василя Мармазова з посади посла у Республіці Корея та Євгена Перебийноса - з посади посла в Латвійській Республіці.