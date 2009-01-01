Ющенко від імені України гарантував транзит газу в Європу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна виконувала, виконує і буде виконувати високі гарантії транзиту російського газу для європейських споживачів.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Президента, “ у тих чи інших заявах ставилася під сумнів здатність України забезпечити гарантований транзит російського газу до європейського споживача. Хотів би підкреслити, що Україна взяла міжнародні зобов`язання по забезпеченню гарантії транзиту російського газу до країн Європейського Союзу. Для нас це велика ділова честь. Ми ніколи не формували обставини, які б в тій чи іншій сфері ставили під сумнів виконання Україною цього обов`язку. У нас і сьогодні немає підстав стверджувати зворотне. Ще раз від імені України хочу заявити, що Україна виконувала, виконує і буде виконувати високі гарантії транзиту російського газу для європейських споживачів. Для нас це один з фундаментальних міжнародних обов`язків, ми його цінуємо, і ми, безумовно, його виконуємо».