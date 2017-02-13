Жодні кадрові зміни не вплинуть на якість проведення "Євробачення-2017" – Кириленко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем’єра. За словами Кириленка, підготовка до «Євробачення-2017» здійснюється в плановому режимі.

«Для проведення пісенного конкурсу уряд виділив 455 млн грн з державного бюджету, а місто Київ – 200 млн грн, ухвалено статут НСТУ, низку урядових постанов та інші необхідні рішення на всіх рівнях. Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор «Євробачення-2017» у тісній співпраці із Європейською мовною спілкою реалізовують спільний план дій щодо підготовки до пісенного конкурсу. Незважаючи на низку проблем, які були накопичені за попередній період, сьогодні знайдено ключові рішення, створено умови для ефективного виконання НСТУ усіх завдань в рамках підготовки до «Євробачення-2017»», - стверджує віце-прем’єр.

Він зазначив, що до підготовки пісенного конкурсу залучено сотні українських та іноземних фахівців, тому природньо, що протягом організації такої масштабної події у команді НСТУ як суспільного мовника можуть відбуватися певні кадрові зміни.

«Однак жодні персональні рішення не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: подію буде проведено якісно та у повній відповідності із високими стандартами ЄМС та вимогами широкої глядацької аудиторії «Євробачення», - заявив Кириленко.

Як повідомлялося, раніше сьогодні частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", яка працювала над організацією "Євробачення-2017" в Києві, заявила про вихід з проекту.

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Згідно з їхньою заявою, причиною такого рішення є конфлікт з новим фактичним керівником конкурсу. "У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЄМС про те, що "Євробачення-2017" дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем всіх аспектів "Євробачення" в Україні. Це призначення та дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, робота нашої команди була повністю заблокована", - йдеться в заяві.

На думку авторів заяви, новим керівництвом пісенного конкурсу не було проведено жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни. Крім того, вони вказали на "відсутність прозорості при прийнятті рішень по ключових напрямках роботи, відсутність юридичних зобов'язань перед залученими до роботи над конкурсом фахівцями, зрив термінів проведення тендерів". "Все це, на наш погляд, заважає якісній і своєчасній підготовці до проведення конкурсу в Україні", - підкреслюється в заяві.