Путін: постачання газу до України не можна назвати контрабандою

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, що розуміє занепокоєня російської митної служби, але постачання газу "Газпромом" до України не можна назвати контрабандою, повідомляє РІА "Новости".

"Я розумію занепокоєння митної служби", - сказав Путін на зустрічі з головою Федеральної митної служби Росії Андрієм Бельяніновим. "Але хочу звернути увагу, що "Газпром" не здійснює постачання газу до України".

За словами прем`єра, той газ, який російська газова компанія спрямовує на територію України для західних партнерів, "вже ніяк не можна назвати контрабандою".

На зустрічі з прем`єром Бельянінов зазначив, що "якщо дотримуватися літери закону, то постачання газу йдуть мало не контрабандою... І ми, як державна структура, не можемо допустити таку ситуацію".

Як раніше повідомлялося, вчора ВАТ "Газпром" одержав лист з Федеральної митної служби Росії "щодо результатів роботи по контролю за митним оформленням експортних постачань природного газу європейським споживачам". У листі, зокрема, зазначалося, що "осідання газу на території України може привести до скорочення виручки ВАТ "Газпром" від експортних постачань і порушення валютного законодавства РФ". ФМС Росії наказала ВАТ "негайно вжити заходів з оптимізації режимів і напрямів подачі газу для європейських споживачів, а також інших заходів, необхідних для дотримання вимог митного і валютного законодавства РФ".

У зв`язку з цим у ВАТ "Газпром" ухвалив скоротити об`єми подачі газу в газотранспортну систему України на 65,3 мільйона кубометрів газу, поставивши під загрозу постачання газу до 9 країн Європи (Молдови, Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини, Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччині) і звинувативши в перекритті експортних газопроводів українську сторону..