Яценюк 18 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції
15:07, 16 лютого 2017Політика
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Лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, що пройде 17-19 лютого.
Арсеній Яценюк / Фото nfront.org.ua
Як повідомляє прес-служба НФ, на запрошення організаторів конференції Яценюк виступить на сесії «Лінії розлому в Євразії». Серед інших промовців сесії також будуть президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Азербайджану Ільхам Алієв, спікер Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі.
Початок сесії – 18 лютого о 18:00 за Київським часом.
Пряма трансляція Мюнхенської безпекової конференції: https://www.securityconference.de/en/news/article/live-from-the-munich-security-conference-2017-1/
У рамках конференції також заплановані робочі зустрічі лідера «Народного фронту».
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