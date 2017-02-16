Яценюк 18 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції

Лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, що пройде 17-19 лютого.

Як повідомляє прес-служба НФ, на запрошення організаторів конференції Яценюк виступить на сесії «Лінії розлому в Євразії». Серед інших промовців сесії також будуть президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Азербайджану Ільхам Алієв, спікер Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі. Початок сесії – 18 лютого о 18:00 за Київським часом. Пряма трансляція Мюнхенської безпекової конференції: https://www.securityconference.de/en/news/article/live-from-the-munich-security-conference-2017-1/ У рамках конференції також заплановані робочі зустрічі лідера «Народного фронту».

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