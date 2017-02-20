Росія повинна звільнити Крим від окупації та виконати Мінські угоди - МЗС України

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо третіх роковин збройної агресії РФ проти України.

"Росія продовжує розпалювати конфлікт на Донбасі, надсилає на неконтрольовану урядом України територію регулярні війська та найманців, надає бойовикам та терористам сучасні озброєння та військову техніку", - наголосили в МЗС.

"Відмова Росії виконувати Мінські домовленості підриває зусилля України та міжнародного співтовариства, спрямовані на деескалацію і стабілізацію в регіоні. Пропаганда Москви не знає меж брехні, фальсифікацій, підміни понять. Людське життя не становить для агресора жодної цінності. Окрім України, російські структури неодноразово були помічені у втручанні у внутрішні справ інших суверенних держав", - заявили українські дипломати.

У МЗС наголошують, що гідною та безальтернативною реакцією міжнародного співтовариства є збереження солідарності з Україною у протидії російській агресії шляхом посилення політико-дипломатичного та економічного тиску на державу-агресора.

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«Росія повинна повністю виконати власні зобов’язання щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, взяті при підписанні Мінських домовленостей, негайно припинити порушення прав людини та основних свобод на тимчасово окупованих нею територіях, звільнити українських заручників та політичних в’язнів, припинити окупацію Кримського півострова», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія постачає "Д/ЛНР" бронетехніку, а також протитанкові й зенітні озброєння, йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) у звіті. Так, згідно зі звітом, проросійські бойовики на сході України отримали від РФ танки та інші броньовані транспортні засоби, а також протитанкові і переносні зенітні ракетні комплекси.