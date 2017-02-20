Росія постачає "Л/ДНР" танки та ПЗРК - звіт

Росія постачає "Д/ЛНР" бронетехніку, а також протитанкові й зенітні озброєння, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) у звіті.

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Так, згідно зі звітом, проросійські бойовики на сході України отримали від РФ танки та інші броньовані транспортні засоби, а також протитанкові і переносні зенітні ракетні комплекси.

Раніше УНІАН повідомляв, що, згідно зі звітом SIPRI, в минулому році Україна експортувала до РФ продукції військового призначення на $169 млн Саме росіяни в 2016-му стали найбільшими покупцями товарів української "оборонки".