Фірташа затримали в будівлі суду після рішення про його екстрадицію (фото)

Про затримання Фірташа повідомив раніше на своїй сторінці в Twitter журналіст видання Time Саймон Шустер.

«Фірташ тільки що був затриманий у будівлі суду австрійською поліцією. Юристи підтверджують, що він зараз перебуває в ув'язненні», - написав журналіст.

#Firtash has just been detained in the courthouse by Austrian police. Lawyers confirm he is now in custody. pic.twitter.com/Ip7LiPvCsx — Simon Shuster (@shustry) February 21, 2017

Пізніше прес-служба бізнесмена спростувала його затримання.

«Інформація про арешт не відповідає дійсності. Там не було поліції. Судовий пристав відтіснив журналістів, які не давали йому вийти із залу суду», - повідомили там.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на прокуратуру, Фірташа затримали за ордером, який надала одна з європейських країн.

У прокуратурі зазначили, що це затримання технічно не пов'язано з сьогоднішнім рішенням суду і базується на запиті Іспанії по затриманню Фірташа, де його звинувачують у відмиванні грошей.

Про те, як затримання вплине на рішення про екстрадицію, прокуратура поки сказати не може.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд в Австрії задовольнив апеляцію США, які домагаються екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції.

Фірташ був затриманий у Відні 12 березня 2014 року за запитом американського Федерального бюро розслідувань, поміщений у слідчий ізолятор і звільнений під підписку про невиїзд після внесення застави у розмірі 125 млн євро. Ордер на його арешт був виданий окружним судом американського штату Іллінойс влітку 2013 року.

У США Фірташу пред'явили звинувачення в передачі хабара індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. 30 квітня 2015 року Фірташ на засіданні суду у Відні відмовився від добровільної екстрадиції в США. У листопаді 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію Фірташа в Іспанії, яка оголосила його в розшук.

Раніше Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційної прокуратурою Іспанії разом з двома своїми імовірними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії. Так, одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших передбачуваних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії і вкладалася в нерухомість.

Мова йде про "десятках мільйонів євро незаконного походження". В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.