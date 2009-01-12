Дубина знає все, але не все розкаже?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував Верховній Раді розглянути питання щодо співпраці між Україною та Росією в газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні відбулася його зустріч з Президентом, на якій В.ЮЩЕНКО запропонував парламенту розглянути економічну ситуацію в країні та проблеми співпраці в газовій сфері.

Представник фракції КПУ Адам МАРТИНЮК підтримав цю пропозицію, зазначивши, що завтра питання щодо газу має розглядатися першим на засіданні Верховної Ради.

Водночас він наголосив, що необхідно визначитися, чи йдеться про зовнішньополітичне питання, чи про економічне. За його словами, якщо це зовнішньополітичне питання, то необхідний «звіт Президента України або його представників, які ведуть це питання», оскільки за зовнішню політику відповідає Президент України. Якщо ж ідеться про економічне питання, сказав А.МАРТИНЮК, тоді необхідно заслухати звіт уряду.

При цьому він наголосив, що звітувати має не голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, який «знає все, але не все розкаже».

А.МАРТИНЮК вважає, що О.ДУБИНА є лише виконавцем тих директив, які йому дають перед від’їздом на переговори з представниками Російської Федерації.

А.МАРТИНЮК підтримує необхідність проведення засідання Верховної Ради щодо газових питань за участю Президента України, прем’єр-міністра та уряду. За його словами, якщо «ми хочемо почути правду, то має бути закрите засідання Верховної Ради». Але, сказав він, у тому випадку, «якщо ми в черговий раз хочемо випустити пар, то має відбутися відкрите засідання парламенту».

Представник КПУ висловився за розгляд завтра у ВР першим питанням ситуації на газовому ринку «за закритою процедурою».

У свою чергу лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ підтримав ініціативу щодо необхідності розгляду в парламенті ситуації на газовому ринку.

Розгляд цього питання підтримує і фракція Партії регіонів.