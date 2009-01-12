У Ющенка кажуть, що Росія хоче вкрасти український газ

Уповноважений Президента України з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що через брак власного газу «Газпром» вже вдається до спроб привласнити український природний газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, «йдеться, зокрема, про 75 млн. кубометрів, які Україна витратила для підтримки газового транзиту в напрямку Європи, та про газ, наданий Україною Болгарії та Молдові, які «Газпром» вже відмовився компенсувати. Якщо говорити недипломатичною мовою, то російська сторона публічно оголосила про намір вкрасти український газ».

«Російська Федерація і «Газпром» не мають достатньої кількості природного газу для транспортування європейським споживачам і через це затягують врегулювання газової проблеми з Україною», наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

На його думку, не існує іншого виправдання рівня фінансових та іміджевих втрат, які нині несе Росія. За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, через зупинку транзиту газу до Європи Росія щодня втрачає до 150 млн. дол., а у системі «Газпрому» вже виникли серйозні фінансові проблеми, зокрема, з виплатою заробітної плати.

«Окрім того, – заявив Уповноважений Президента України з питань енергетичної безпеки, – закрутивши газовий вентиль, Росія ризикує остаточно втратити репутацію надійного постачальника енергоресурсів».

«Виглядає, що керівники РФ і «Газпрому» блефують перед світом, розігруючи українську карту, оскільки не спроможні задовольнити взяті перед європейськими споживачами зобов`язання. Тому логічним кроком для Європейського Союзу є з`ясування реальної ситуації з наявністю газу у РФ, зокрема, у її газового монополіста – «Газпрому», – підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.